«Оставленная игла: как медсестра Нью-Йорка семь лет мучилась от боли, которую врачи не могли объяснить»

Представьте себе: семь лет мучительных болей, невыясненных диагнозов и бесконечных визитов к врачам. Вот что пришлось пережить Яне Петригановой ДеГрегорис, медсестре из Нью-Йорка, которая работала в той же больнице, где проходила лечение.