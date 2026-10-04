«Оставленная игла: как медсестра Нью-Йорка семь лет мучилась от боли, которую врачи не могли объяснить»

Представьте себе: семь лет мучительных болей, невыясненных диагнозов и бесконечных визитов к врачам. Вот что пришлось пережить Яне Петригановой ДеГрегорис, медсестре из Нью-Йорка, которая работала в той же больнице, где проходила лечение.
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