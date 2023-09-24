"Нам некогда." 3E не дали самолет, не встречали в аэропорту, не пустили в Конгресс, отказались дать ракеты и грозят урезать помощь в разы.
Разочарованый запад поставил 3E на "слив-паузу"
Комментарии
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ДС
Димитрий Степанов
дикари вы невежественные. У таких надо компы отнимать...
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3 час.
федор
Что ты городишь дебил? Какой бесплатный? Учи историю когда в полемику вступаешь упоротый рагуль!!!!!
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2 час.
N ET
тссс, не мешай ему море копать)
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2 час.
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