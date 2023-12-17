Названы сроки поставки в Россию беспошлинных яиц из Турции

Патрушев: турецкие яйца без пошлины поступят в Россию через 2-3 недели Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что через две-три недели в Россию поступят куриные яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины.
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