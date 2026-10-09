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Нижегородская правда

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Автобусный маршрут №92 продлят до улицы Деловой с 12 октября

Автобусный маршрут №92 продлят до улицы Деловой с 12 октября

С 12 октября нижегородский автобус №92 будет курсировать до улицы Деловой. Об этом сообщили в ЦРТС. Напомним, что автобусный маршрут №92 с конца июля был продлен до улицы Яблоневой.

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