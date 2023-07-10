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В Тамбове закончено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению восьми членов организованной преступной группы в незаконном обороте наркотиков

В Тамбове закончено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению восьми членов организованной преступной группы в незаконном обороте наркотиков

В суд Советского района города Тамбова с утвержденным обвинительным заключением направлено уголовное дело по обвинению восьми граждан ближнего зарубежья в незаконном обороте наркотиков в составе организованной преступной группы.

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