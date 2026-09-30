Красная дорожка «Полдень»: Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников

Репортаж Собака.ru с премьеры сериала по повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике», одного из самых ожидаемых фантастических проектов осени.
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