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Конгресс США исключил $300 млн для Украины из проекта оборонного бюджета

Конгресс США исключил $300 млн для Украины из проекта оборонного бюджета

По данным телеканала C-SPAN, палата представителей американского конгресса поддержала предложение об исключении из проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год пункта о выделении $300 млн для Украины.

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