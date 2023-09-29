Конгресс США исключил $300 млн для Украины из проекта оборонного бюджета

По данным телеканала C-SPAN, палата представителей американского конгресса поддержала предложение об исключении из проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год пункта о выделении $300 млн для Украины.
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