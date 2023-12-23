КНР первой начала использовать big data для оптимизации госуправления

Уходящий 2023-й задал китаистам больше вопросов, чем предоставил ответов. Что нанесло Китаю больший вред – политика «нулевой терпимости» к коронавирусу, применявшаяся на протяжении большей части 2022–2023 годов, или же ее резкая отмена и последовавший всплеск заболеваемости? Что на самом деле стоит за скандальными отставками глав Минобороны и МИД, и как мощная система контроля и борьбы с коррупцией допустила появление таких дискредитирующих Китай ситуаций? Почему оказался отложен запланированный на осень очередной пленум Центрального комитета Компартии (КПК), и сможет ли ее руководство наконец предложить новую модель экономического развития? [embed]https://profile.