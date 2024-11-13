Трамп нашел работу Илону Маску и определился с госсекретарем и начальниками Пентагона и ЦРУ

Избранный президент Дональд Трамп объявил, что миллиардер Илон Маск вместе с бывшим кандидатом в президенты от Республиканской партии Вивеком Рамасвами получат должности в его формируемой сейчас администрации и возглавят недавно созданный Департамент производительности правительства.
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