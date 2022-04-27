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Напрасные надежды: Азия не спасет экономику России от последствий западных санкций

Напрасные надежды: Азия не спасет экономику России от последствий западных санкций

Регион сам балансирует на пороге стагфляции.Азия стоит на пороге стагфляции, считают эксперты МВФ. На экономику региона давят более высокие цен на сырьевые товары, замедление роста у европейских торговых партнеров и жесткие локдауны в Китае.

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