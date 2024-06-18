РИА Новости: Тимур Иванов владел машинами с госномерами за миллионы рублей

Арестованный по обвинению во взятке заместитель министра обороны Тимур Иванов владел несколькими «люксовыми» машинами, государственные номера которых стоят свыше шести миллионов рублей, сообщает РИА Новости.
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