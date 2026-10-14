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Подросток из Казани передал мошенникам миллион рублей после угроз

Подросток из Казани передал мошенникам миллион рублей после угроз

В Казани 16-летний подросток передал мошенникам 1 млн рублей после угроз и звонков от людей, представлявшихся сотрудниками полиции и прокуратуры.

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