Подросток из Казани передал мошенникам миллион рублей после угроз

В Казани 16-летний подросток передал мошенникам 1 млн рублей после угроз и звонков от людей, представлявшихся сотрудниками полиции и прокуратуры.
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