В народном календаре – Еремин день, и считается, что сегодня вообще не стоит выходить из дома, чтобы не столкнуться со всякой нечистью.
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В народном календаре – Еремин день, и считается, что сегодня вообще не стоит выходить из дома, чтобы не столкнуться со всякой нечистью.