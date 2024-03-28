Народные приметы 29 марта 2024: что можно и нельзя делать в этот день?

29 марта православные верующие отмечают день памяти святителя Серапиона Новгородского. Рассказываем, какие приметы существуют 29 марта, и что нельзя делать в этот день? В народе его называли также «Тележным», так как в это время начинали переобувать телеги с полозовых саней на колесные.