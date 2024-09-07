Жители Алтая на верблюде приехали на выборы

В республике избирают нового главу региона и депутатов В Республике Алтай жители села Ортолык Кош-Агачского района приехали на избирательный участок в национальных костюмах и на верблюде и на верблюде, сообщили в телеграм-канале правительства региона.
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