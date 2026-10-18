Количество пострадавших в результате атаки на Ленинградскую область увеличилось до 10. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по здравоохранению региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дрозденко: ситуац...
- Южно-Лыткаринская...
- АА Су-34 пятью ФАБ-5...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым