В Брянской области 54-летний мужчина уехал на машине и пропал. Его могли убить

По факту безвестного исчезновения Ефремина Н.А. возбуждено уголовное дело. Днем 1 марта на перекрестке автодороги Навля – Гремячее и улицы Печинской обнаружена машина мужчины, на расстоянии около 150 метров от которой, на снегу, найдена его шапка .