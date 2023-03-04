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В Брянской области 54-летний мужчина уехал на машине и пропал. Его могли убить

В Брянской области 54-летний мужчина уехал на машине и пропал. Его могли убить

По факту безвестного исчезновения Ефремина Н.А. возбуждено уголовное дело. Днем 1 марта на перекрестке автодороги Навля – Гремячее и улицы Печинской обнаружена машина мужчины, на расстоянии около 150 метров от которой, на снегу, найдена его шапка .

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