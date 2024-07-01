Маленького мальчика нашли голым на дороге в Приморье

В Приморье на дороге нашли маленького мальчика, ребенок был раздет, сейчас он находится в реабилитационном центре, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова в разговоре с РИА Новости.
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