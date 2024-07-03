KRAFTON подтвердила свое участие в gamescom 2024 с новыми играми и контентом для PUBG Од...

KRAFTON подтвердила свое участие в gamescom 2024 с новыми играми и контентом для PUBGОдин из ведущих корейских издателей и разработчиков KRAFTON подтвердил свое участие в грядущей крупной игровой выставке gamescom 2024 и раскрыл игры, которые собирается привезти на нее.
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