KRAFTON подтвердила свое участие в gamescom 2024 с новыми играми и контентом для PUBG Од...

KRAFTON подтвердила свое участие в gamescom 2024 с новыми играми и контентом для PUBGОдин из ведущих корейских издателей и разработчиков KRAFTON подтвердил свое участие в грядущей крупной игровой выставке gamescom 2024 и раскрыл игры, которые собирается привезти на нее.