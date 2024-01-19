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Кота Твикса выбросили из поезда в Кирове

Кота Твикса выбросили из поезда в Кирове

В Кирове транспортные полицейские провели проверку после сообщений о ЧП с котом по кличке Твикс. По словам его хозяина, животное возвращалось домой в поезде, но его выкинули из вагона, когда состав остановился.

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