Кота Твикса выбросили из поезда в Кирове

В Кирове транспортные полицейские провели проверку после сообщений о ЧП с котом по кличке Твикс. По словам его хозяина, животное возвращалось домой в поезде, но его выкинули из вагона, когда состав остановился.
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