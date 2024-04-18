«Коммерсантъ» рассказал об основаниях для отказа страховщиков от выплат Nord Stream

Журнал о бизнесе и инвестициях

Страховые компании — Lloyd’s of London и Arch Insurance — отказывают в выплате компенсации компании Nord Stream AG, оператору взорванного «Северного потока», потому что считают, что газопровод пострадал в результате военных действий, выяснил «Коммерсантъ».