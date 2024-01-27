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Pharm Res: новый инструмент может прогнозировать развитие болезни Альцгеймера

Pharm Res: новый инструмент может прогнозировать развитие болезни Альцгеймера

Исследователи из Техасского университета в США разработали новую, основанную на машинном обучении систему DETree, которая может помочь спрогнозировать дальнейшее течение болезни Альцгеймера у людей с этим заболеванием.

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