Pharm Res: новый инструмент может прогнозировать развитие болезни Альцгеймера

Исследователи из Техасского университета в США разработали новую, основанную на машинном обучении систему DETree, которая может помочь спрогнозировать дальнейшее течение болезни Альцгеймера у людей с этим заболеванием.
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