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РКН может заблокировать несколько западных сервисов

Роскомнадзор может заблокировать некоторые западные облачные сервисы. Согласно заявлению РКН, компании Amazon Web Services, GoDaddy, DigitalOcean и Hetzner Online, не исполняют требования российского законодательства, что может привести к ограничению их работы на территории России.

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