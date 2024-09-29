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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Только «Реал» и «Атлетико» идут без поражений в Ла Лиге после 8 туров

Команды сыграли вничью друг с другом в матче 8-го тура со счетом 1:1. «Реал» и «Атлетико» – единственные, кто еще не потерпел ни одного поражения в текущем чемпионате.

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