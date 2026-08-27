Эксперт по этикету Баранова: букеты из мишек на 1 сентября ушли в прошлое

На 1 Сентября учителю хочется подарить красивый букет, но даже с цветами легко промахнуться: алые розы могут выглядеть слишком романтично, огромная композиция — оказаться неудобной, а модные букеты из игрушек — неуместными.
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