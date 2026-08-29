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Царьград

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НХЛ утвердила запрет на переговоры с командами из КХЛ

НХЛ утвердила запрет на переговоры с командами из КХЛ

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли подтвердил запрет на прямые переговоры между клубами НХЛ и КХЛ. Это вызвало трудности для московского "Динамо" при попытке арендовать Ивана Рябкина.

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