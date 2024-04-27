Школам и вузам могут разрешить не отвечать на запросы госорганов

Университетам, школам и колледжам разрешат не предоставлять информацию и документы государственным органам и органам местного самоуправления при отсутствии оснований, предусмотренных в федеральных законах .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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