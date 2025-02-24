Финский эксперт: запрет нацистского движения привел к образованию нового

Роспуск судом неонацистской организации «Северное движение сопротивления» (PVL) судом привел к тому, что ее члены объединились в другой организации, заявил исследователь из Университета Ювяскюля Томми Котонен, сообщает 24 февраля Yle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии