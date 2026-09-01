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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чейл Соннен: «Я еду в Россию на соревнования по борьбе. Меня пригласил Путин»

Бывший боец UFC Чейл Соннен собирается приехать в Россию на борцовский турнир. «На следующей неделе я еду в Россию на соревнования по борьбе.

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