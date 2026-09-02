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Посол РФ Никитин: российско-германские отношения на точке замерзания по вине ФРГ

Посол РФ Никитин: российско-германские отношения на точке замерзания по вине ФРГ

Двусторонние отношения России и ФРГ оказались на точке замерзания по инициативе немецкой стороны. Об этом 2 сентября заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

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