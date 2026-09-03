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NASA впервые заглянула внутрь загадочных облаков, мешающих радиосвязи

NASA впервые заглянула внутрь загадочных облаков, мешающих радиосвязи

На высоте более ста километров над Землей иногда появляются тонкие облака из металлической дымки. Они известны как спорадические E-слои и образуются из паров сгорающих в атмосфере метеоров.

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