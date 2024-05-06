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Зачем русские путают танки с пушками? Странное поведение ВС РФ, которое не нравится НАТО

Зачем русские путают танки с пушками? Странное поведение ВС РФ, которое не нравится НАТО

КОТ  КОСТЯН Борис Писториус, главный военный Германии, в интервью изданию «The Defense Post» пожаловался, что его аналитики не способны разгадать хитрость Путина.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
видимо путин и мо продолжают действовать, как во времена сердюкова, под очень плотной завесой дезинформации европников и  пиндосов....
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12 час.
igor laptev
гляди-ка чё бедненькие башку ломают, не понимают. когда поймут даже обосраться у них не получится. так с запором и лопнут
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9 час.
ВА
Владимир Акулов
Современное противотанковое оружие сильнее брони танков...Но старые танки умело бьют врага с дальних дистанций , куда не достают вражеские птуры ...Получается , что длинное *копье* легко достает врага , вооруженного коротким боевым *ножом*...Правильное применение старых танков в новых условиях!
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4 час.

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