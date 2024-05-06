Зачем русские путают танки с пушками? Странное поведение ВС РФ, которое не нравится НАТО

Ингерман Ланская видимо путин и мо продолжают действовать, как во времена сердюкова, под очень плотной завесой дезинформации европников и пиндосов....

igor laptev гляди-ка чё бедненькие башку ломают, не понимают. когда поймут даже обосраться у них не получится. так с запором и лопнут