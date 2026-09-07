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Владимирские новости

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В Гусь-Хрустальном ремонтируют вокзал к 60-летию «Золотого кольца»

В Гусь-Хрустальном ремонтируют вокзал к 60-летию «Золотого кольца»

Исторический облик вокзала сохранят, обновят фасад, кровлю, фундамент, окна и входные группы, а также приведут в порядок территорию вокруг здания.

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