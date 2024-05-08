Конгресс США призвал Байдена объяснить паузу в поставках оружия Израилю

США задерживают очередные поставки вооружения Израилю. В связи с этим спикер палаты представителей Майк Джонсон и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл обратились к американскому лидеру Джо Байдену в письме.
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