Сергея Миронова госпитализировали из-за травмы, которую он получил в Алтайском крае

Лидер "Справедливой России" из больницы координирует работу партии и отвергает слухи Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия", получил травму во время одной из региональных поездок в Алтайском крае.
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