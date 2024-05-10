Рост доходов России от нефти приведет к временному укреплению курса рубля Ирэн ОрлонскаяВ апреле текущего года доходы России от экспорта нефти значительно выросли по сравнению с предыдущим годом, удвоившись в годовом выражении.
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