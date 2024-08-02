Генерал Кривонос заявил о готовности ВС РФ уничтожить переданные Киеву F-16

Своего рода сенсацией стала передача мощных американских истребителей F-16 в руки киевского режима. Вооруженные силы Незалежной давно ждали "крылатых бойцов" и всерьез рассчитывают с их помощью повлиять на ход проведения российской спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии