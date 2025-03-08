Всемирно известный древний город начал погружаться в море из-за изменения климата

Александрия погружается в море из-за изменения климата, предупреждает исследование. С момента своего основания Александром Македонским и до рождения Клеопатры этот древний город был местом ряда самых важных событий в истории.
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