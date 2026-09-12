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Газета.ру

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Политик Дюпон-Эньян: фон дер Ляйен финансирует Украину за счет граждан Франции

Политик Дюпон-Эньян: фон дер Ляйен финансирует Украину за счет граждан Франции

Лидер французской правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян раскритиковал решение Еврокомиссии предоставить Украине €6,1 млрд на оборонные нужды.

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