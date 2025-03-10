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Царьград

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Москва: более 4 тысяч указателей с QR-кодами для истории Победы

Москва: более 4 тысяч указателей с QR-кодами для истории Победы

В Москве установлено более 4 тысяч указателей с QR-кодами, посвящённых знаковым местам и героям, таким как Георгий Жуков и Константин Рокоссовский.

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