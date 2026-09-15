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ВС РФ "закапывают" ВСУ в Красном Лимане, "Герани" поразили пункт пропуска "Ягодин". Итоги 15 сентября

Вооруженные силы Украины "закапываются" в Красном Лимане — российские войска уже находятся в пригородах Краматорска и Дружковки.

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