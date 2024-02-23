Под новые санкции США попали крупные российские операторы ЦОД, а также разра...

Под новые санкции США попали крупные российские операторы ЦОД, а также разработчики Astra Linux и «РЕД ОС»Президент США Джо Байден в пятницу объявил о введении новых санкций против России, которые касаются 500 физических и юридических лиц.
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