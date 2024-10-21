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Спички - не игрушка

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Нужна ли России Харьковская Народная Республика?

Нужна ли России Харьковская Народная Республика?

Отвечая на вопрос журналистов, глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что полностью поддерживает желание жителей уже частично освобожденной Харьковщины присоединиться к Российской Федерации.

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