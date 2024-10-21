Нужна ли России Харьковская Народная Республика?

Отвечая на вопрос журналистов, глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что полностью поддерживает желание жителей уже частично освобожденной Харьковщины присоединиться к Российской Федерации.
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