Midjourney готовит редактор изображений на базе ИИ На днях генеральный директор M...

Midjourney готовит редактор изображений на базе ИИНа днях генеральный директор Midjourney Дэвид Хольц анонсировал в Discord новый веб-инструмент, который позволит загружать изображения из интернета и затем редактировать их с помощью обычного текста.
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