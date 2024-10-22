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Midjourney готовит редактор изображений на базе ИИ На днях генеральный директор M...

Midjourney готовит редактор изображений на базе ИИ На днях генеральный директор M...

Midjourney готовит редактор изображений на базе ИИНа днях генеральный директор Midjourney Дэвид Хольц анонсировал в Discord новый веб-инструмент, который позволит загружать изображения из интернета и затем редактировать их с помощью обычного текста.

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