Россиянам дали связанный с кредитами на авто совет

В сегменте автокредитов в 2025-2026 годах наблюдается более плавное снижение ставок по сравнению с динамикой ключевой ставки, рассказала руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии