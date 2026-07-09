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Россиянам дали связанный с кредитами на авто совет

Россиянам дали связанный с кредитами на авто совет

В сегменте автокредитов в 2025-2026 годах наблюдается более плавное снижение ставок по сравнению с динамикой ключевой ставки, рассказала руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.

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