Кто такой Грегори Скарпа — реальная история из фильма «Любой ценой» с Марком Уолбергом

Грегори Скарпа — один из самых опасных убийц в истории американской мафии. Капо семьи Коломбо, прозванный «Жнецом», он сам признавался, что перестал считать жертв после отметки пятьдесят.
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