Генералы главного военного ведомства США оценили военную доктрину русской армии и сравнили со своей собственной.
В Пентагоне без понятия, что происходит: Армия России перешла к игре не по правилам
Комментарии
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АндрейБорков
Все это хорошо, но я бы сильно не обольщался. Америкосы не так глупы, как хотят казаться. Очень может быть, что и эта статья, восхваляющая Армию РФ тоже направлена на создание ложного стереотипа о бестолковости руководства пентагона и их комитета начальников штабов. То, что америкосы хорошо воюют только в кино, это так, но считать их полностью небоеспособными ни в коем случае нельзя. Нельзя врага недооценивать, недооценка врага всегда хреново заканчивалась. По этому можно тихо порадоваться написанному в этой статье, но расслабляться не стоит, ни в коем случае!
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13 час.
В
Валерий
Ложь, дезинформация всегда сопровождала америкосов.
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13 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Нужно срочно и кратно наростить производство ударных вертолётов, раз их так хорошо рекламируют США. Этот "товар", на полках не залежиться, будет расходиться по Миру как жаренные пирожки, успевай только их клепать.
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11 час.
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