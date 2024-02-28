В Пентагоне без понятия, что происходит: Армия России перешла к игре не по правилам

АндрейБорков

Все это хорошо, но я бы сильно не обольщался. Америкосы не так глупы, как хотят казаться. Очень может быть, что и эта статья, восхваляющая Армию РФ тоже направлена на создание ложного стереотипа о бестолковости руководства пентагона и их комитета начальников штабов. То, что америкосы хорошо воюют только в кино, это так, но считать их полностью небоеспособными ни в коем случае нельзя. Нельзя врага недооценивать, недооценка врага всегда хреново заканчивалась. По этому можно тихо порадоваться написанному в этой статье, но расслабляться не стоит, ни в коем случае!