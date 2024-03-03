HP запустила подписку на печать: от 6,99 долларов в месяц

В начале года компания HP объявила о разработке подписочного сервиса для печати на своих принтерах. По данным издания PCWorld, компания внедрила программу All-In Plan, предлагающую абонентам за фиксированную сумму печатать определённое количество страниц ежемесячно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии