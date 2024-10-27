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Мостовой о голе Промеса в дебютном матче за «Юнайтед»: «Молодец. Может играть в каком-то Дубае даже без подготовки» 

Экс-спартаковец забил гол в матче 4-го тура второго дивизиона ОАЭ против клуба «Хатта». — Во-первых, он в каком-то Дубае, во второй лиге — там он может играть даже без подготовки.

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