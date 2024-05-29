Это очень некстати, Макрон может отменить своё купание в Сене и не получит «подарков» от французов, которые обещали гадить в Сену вверх по течению так, чтобы к моменту купания Макрона их «подарки» точно доплыли до адресата.
Что начнётся 18 июня? Неужели мировая война?
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Как-то грустненько всё это звучит... А тут еще конспирологи накидывали на вентилятор, что дерьмократы пиндосовские могут отменить выборы президентские началом какой-нибудь войнушки, по примеру наркопюрера, вполне вписывается в сценарий автора.
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19 час.
Эдуард Николаев
не время жевать сопли, действовать стремительно с холодной головой и расчетом
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16 час.
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